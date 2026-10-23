SouthState Bank zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

SouthState Bank hat sich am 21.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,30 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,42 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde auf 958,8 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 980,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at