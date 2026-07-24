Southwest Airlines hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Southwest Airlines präsentierte in der am 22.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,47 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Southwest Airlines 0,390 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8,43 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 16,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,24 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at