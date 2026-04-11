Southwest Airlines Aktie

Southwest Airlines für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 862837 / ISIN: US8447411088

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12.04.2026 00:54:32

Southwest Airlines Imposes Further Limits on Portable Chargers on Flights

Starting on April 20, the airline will limit passengers to one lithium battery-powered portable charger per person.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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