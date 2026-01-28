Southwest Airlines Aktie
WKN: 862837 / ISIN: US8447411088
|
28.01.2026 22:43:52
Southwest Airlines Inc. Reveals Rise In Q4 Profit
(RTTNews) - Southwest Airlines Inc. (LUV) revealed a profit for its fourth quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings came in at $323 million, or $0.61 per share. This compares with $261 million, or $0.42 per share, last year.
Excluding items, Southwest Airlines Inc. reported adjusted earnings of $301 million or $0.58 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 7.4% to $7.442 billion from $6.931 billion last year.
Southwest Airlines Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $323 Mln. vs. $261 Mln. last year. -EPS: $0.61 vs. $0.42 last year. -Revenue: $7.442 Bln vs. $6.931 Bln last year.
