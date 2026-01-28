Southwest Airlines Aktie

Southwest Airlines Inc. Reveals Rise In Q4 Profit

(RTTNews) - Southwest Airlines Inc. (LUV) revealed a profit for its fourth quarter that Increases, from the same period last year

The company's earnings came in at $323 million, or $0.61 per share. This compares with $261 million, or $0.42 per share, last year.

Excluding items, Southwest Airlines Inc. reported adjusted earnings of $301 million or $0.58 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 7.4% to $7.442 billion from $6.931 billion last year.

Southwest Airlines Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $323 Mln. vs. $261 Mln. last year. -EPS: $0.61 vs. $0.42 last year. -Revenue: $7.442 Bln vs. $6.931 Bln last year.

ATX und DAX freundlich -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen am Freitag zu. In Fernost weisen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
