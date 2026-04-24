Southwest Airlines präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Southwest Airlines hat am 22.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,45 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,260 USD je Aktie erzielt worden.

Southwest Airlines hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,25 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,43 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at