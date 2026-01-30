|
30.01.2026 06:31:29
Southwest Airlines stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Southwest Airlines hat am 28.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,61 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,420 USD erwirtschaftet worden.
Southwest Airlines hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,44 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,93 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Southwest Airlines hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,790 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,760 USD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,11 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 27,48 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 28,06 Milliarden USD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.