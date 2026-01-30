30.01.2026 06:31:29

Southwest Airlines stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Southwest Airlines hat am 28.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,61 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,420 USD erwirtschaftet worden.

Southwest Airlines hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,44 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,93 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Southwest Airlines hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,790 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,760 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,11 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 27,48 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 28,06 Milliarden USD ausgewiesen.

