Southwest Gas: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Southwest Gas hat am 05.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 70,63 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 316,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,08 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at