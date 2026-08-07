Southwest Gas hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Southwest Gas veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 0,58 USD gegenüber -0,180 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig standen 358,2 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 68,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Southwest Gas 1,12 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at