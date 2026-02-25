Southwest Gas Aktie
25.02.2026 14:07:49
Southwest Gas Holdings, Inc. Profit Rises In Q4
(RTTNews) - Southwest Gas Holdings, Inc. (SWX) announced earnings for its fourth quarter that Increases, from last year
The company's bottom line totaled $103.48 million, or $1.43 per share. This compares with $92.46 million, or $1.28 per share, last year.
Excluding items, Southwest Gas Holdings, Inc. reported adjusted earnings of $98.76 million or $1.36 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 13.1% to $480.74 million from $553.06 million last year.
Southwest Gas Holdings, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $103.48 Mln. vs. $92.46 Mln. last year. -EPS: $1.43 vs. $1.28 last year. -Revenue: $480.74 Mln vs. $553.06 Mln last year.
24.02.26
