Southwest Gas Holdings, Inc. Q3 Income Retreats

(RTTNews) - Southwest Gas Holdings, Inc. (SWX) released a profit for third quarter that Drops, from the same period last year

The company's earnings totaled $12.78 million, or $0.18 per share. This compares with $262.63 million, or $3.63 per share, last year.

Excluding items, Southwest Gas Holdings, Inc. reported adjusted earnings of $14.72 million or $0.20 per share for the period.

The company's revenue for the period fell 5.9% to $298.18 million from $316.91 million last year.

Southwest Gas Holdings, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $12.78 Mln. vs. $262.63 Mln. last year. -EPS: $0.18 vs. $3.63 last year. -Revenue: $298.18 Mln vs. $316.91 Mln last year.