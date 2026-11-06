Southwest Gas stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Southwest Gas ließ sich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Southwest Gas die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,18 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,74 USD je Aktie generiert.

Umsatzseitig standen 298,2 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 5,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Southwest Gas 316,9 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at