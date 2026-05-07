Southwest Gas: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Southwest Gas äußerte sich am 05.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,91 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,58 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Southwest Gas 585,1 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 54,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,30 Milliarden USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at