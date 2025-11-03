Southwest Securities gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Southwest Securities hat am 31.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Southwest Securities hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,04 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,020 CNY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 91,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 597,0 Millionen CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,14 Milliarden CNY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at