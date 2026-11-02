Southwest Securities legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Southwest Securities präsentierte in der am 30.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Southwest Securities hat ein EPS von 0,05 CNY vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,050 CNY auf dem gleichen Niveau gelegen.

Auf der Umsatzseite hat Southwest Securities im vergangenen Quartal 915,0 Millionen CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 19,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Southwest Securities 1,14 Milliarden CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at