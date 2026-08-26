Southwest Securities: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Southwest Securities hat am 24.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,04 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,030 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat Southwest Securities im vergangenen Quartal 854,4 Millionen CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Southwest Securities 775,7 Millionen CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at