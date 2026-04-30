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30.04.2026 06:31:29
Southwest Securities: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Southwest Securities lud am 28.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,05 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Southwest Securities 0,040 CNY je Aktie erwirtschaftet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Southwest Securities in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,95 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,01 Milliarden CNY im Vergleich zu 871,1 Millionen CNY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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