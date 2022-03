Souverän, komfortabel und exklusiv für den chinesischen Markt: Der neue BMW X5 xDrive30Li und der neue BMW X5 xDrive40Li.

BMW Group baut Produktionskapazitäten und Angebotsvielfalt für das Sports Activity Vehicle BMW X5 in der Oberklasse konsequent aus. Neue Modelle mit erweitertem Radstand orientieren sich an den Bedürfnissen der Zielgruppen in China. Lokale Fertigung am Standort des Joint Ventures BMW Brilliance Automotive Ltd. beginnt im April 2022. Produktion des BMW X5 im Werk Spartanburg wird fortgeführt.