AWS Holdings Aktie
WKN DE: A2APUD / ISIN: JP3160910000
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30.04.2026 07:15:00
Souveräner Bezahldienst Wero klebt noch an AWS, aber gelobt Besserung
Eine Anfrage von netzpolitik.org förderte zutage, dass der Bezahldienst Wero zwar EU-Souveränität verspricht, aber AWS nutzt. Nun soll sich das ändern.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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