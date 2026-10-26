Sovereign Diamonds informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Sovereign Diamonds hat am 24.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,08 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,180 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 58,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 16,9 Millionen INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 7,1 Millionen INR.

Redaktion finanzen.at