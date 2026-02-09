Sovereign Diamonds: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Sovereign Diamonds veröffentlichte am 06.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,92 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Sovereign Diamonds 0,180 INR je Aktie verdient.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 74,48 Prozent auf 31,3 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 122,5 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at