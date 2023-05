Sovran Self Storage mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Sovran Self Storage lud am 03.05.2023 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Sovran Self Storage hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,960 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,880 USD je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 273,6 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Sovran Self Storage 233,5 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at