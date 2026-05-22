Sow Good: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Sow Good ließ sich am 20.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Sow Good die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Sow Good hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,13 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -3,450 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at