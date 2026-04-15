Strategy Aktie
WKN: 722713 / ISIN: US5949724083
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15.04.2026 21:14:41
Sowa Financial Group Builds Stake in Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF, According to Recent SEC Filing
According to an SEC filing dated April 15, 2026, Sowa Financial Group, Inc. increased its position in Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (NYSE:HGER) by 217,816 shares during the quarter ended March 31, 2026. The quarter-end value of the stake increased by $10.24 million, a change reflecting both trading activity and price appreciation.Sowa Financial Group, Inc. increased its position in Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF, bringing the stake to 12.0% of its 13F reportable AUM.Top holdings after the filing:Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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