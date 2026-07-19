ON Semiconductor Aktie
WKN: 930124 / ISIN: US6821891057
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19.07.2026 22:10:37
SOXX and SMH ETFs Sink, But Barclays Stays Bullish on Semiconductor Stocks
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