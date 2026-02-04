Surge Holdings Aktie
WKN DE: A2QNCP / ISIN: US86882L1052
|
04.02.2026 22:54:00
Soybean prices surge to highest level this year, as Trump surprises market with plan for more sales to China
The sort of buying President Trump outlined from China seems “unlikely on many fronts, but neither can the possibility be ignored,” analyst says.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!