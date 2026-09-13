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13.09.2026 20:21:38
Sozialdemokraten bei Wahl in Schweden vorn - Ausgang offen
STOCKHOLM (dpa-AFX) - Bei der Parlamentswahl in Schweden sind die Sozialdemokraten von Ex-Regierungschefin Magdalena Andersson der Prognose zufolge stärkste Kraft geworden. Die Partei kam laut dem schwedischen Sender SVT auf 28,4 Prozent der Stimmen - ob das für eine Regierungsbildung reicht, ist aber völlig offen./wba/DP/men
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