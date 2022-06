Sozialpartner wollen Arbeitsstiftung im öffentlichen Verkehr

Die Gewerkschaft vida und der Fachverband Schienenbahnen in der Wirtschaftskammer (WKÖ) fordern zur Bekämpfung des Fachkräftemangels im öffentlichen Verkehr eine Arbeitsstiftung. Es gebe zwar noch einige Hürden im Bezug auf die Rahmenbedingungen und die finanzielle Ausstattung, es sei aber "längst an der Zeit in die Umsetzungsphase zu gelangen", und mit Umschulungsmaßnahmen und Ausbildungen im öffentlichen Verkehr zu beginnen, teilten die Sozialpartner am Donnerstag mit.

Für den Ausbau des öffentlichen Verkehrs, ein wichtiges Klimaschutz-Vorhaben, sei es dringend notwendig, mehr Fachkräfte auszubilden. Die Verkehrsbetriebe könnten das aber nicht alleine stemmen, deshalb sei ein "strukturiertes Förderinstrument" in Form einer Arbeitsstiftung notwendig. Die Verantwortung hierfür liege bei der Bundesregierung. Ziel sei es, Beschäftigte finanziell abzusichern, ihnen passende Umschulungen und Ausbildungen zu ermöglichen und sicherzustellen, dass dem öffentlichen Verkehr das Personal nicht ausgeht.

"Es muss daher nun der richtige Förderrahmen für die bereits im Nationalrat beschlossenen 10 Millionen Euro für Ausbildungen im öffentlichen Verkehr geschaffen werden", sagten der vida-Vorsitzende Roman Hebenstreit und der Fachverbandsobmann Thomas Scheiber laut Aussendung.

