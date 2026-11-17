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17.11.2026 18:00:38
Sozialprotest in Frankreich: 146.000 Menschen demonstrieren
PARIS (dpa-AFX) - Mehr als 100.000 Menschen sind in Frankreich auf die Straße gegangen, um gegen hohe Lebenshaltungskosten zu demonstrieren. Insgesamt protestierten nach Angaben des Innenministeriums 146.000 Menschen, allein in Paris waren es demnach 28.000. Laut Gewerkschaft CGT waren es landesweit gut 500.000 Demonstrantinnen und Demonstranten.
Mehrere Gewerkschaften hatten zu dem Streiktag aufgerufen - unter anderem Menschen aus dem öffentlichen Dienst nahmen teil, aber auch Schüler und Studierende. CGT-Chefin Sophie Binet forderte sofortige Lohnerhöhungen.
Seit Wochen laufen in Frankreich Sozialproteste. Sie richten sich vor allem gegen hohe Lebenshaltungskosten. Junge Menschen demonstrieren zudem für mehr Mittel für Schulen und mehr Chancengleichheit. Die Regierung hatte den Mindestlohn nach Protesten angehoben, allerdings nur um einige Euro.
Bereits Anfang des Monats hatte es einen großen Streiktag gegeben. Damals beteiligten sich laut Innenministerium gut eine halbe Million Menschen, die CGT sprach von knapp 1,6 Millionen Teilnehmenden - und damit deutlich mehr als heute./rbo/DP/jha
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