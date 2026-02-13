SP Apparels: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

SP Apparels präsentierte in der am 11.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 10,76 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 9,86 INR je Aktie in den Büchern standen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SP Apparels in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,58 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,83 Milliarden INR im Vergleich zu 3,59 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at