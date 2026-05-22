SP Apparels stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

SP Apparels gab am 20.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 7,40 INR. Im Vorjahresviertel waren 12,11 INR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SP Apparels in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 8,59 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3,65 Milliarden INR im Vergleich zu 3,99 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 40,22 INR gegenüber 37,90 INR im Vorjahr.

Gegenüber dem Vorjahr hat SP Apparels im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 19,34 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 15,79 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 13,23 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at