SP Apparels zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

SP Apparels hat am 11.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 9,89 INR. Im Vorjahresviertel hatte SP Apparels 8,23 INR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,59 Prozent auf 4,01 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4,03 Milliarden INR gelegen.

Redaktion finanzen.at