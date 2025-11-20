SP Group A-S Bearer hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

SP Group A-S Bearer hat am 18.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 4,18 DKK gegenüber 4,98 DKK je Aktie im Vorjahresquartal.

Mit einem Umsatz von 654,8 Millionen DKK, gegenüber 709,7 Millionen DKK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 7,74 Prozent präsentiert.

