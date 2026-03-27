SP Group A-S Bearer öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

SP Group A-S Bearer hat am 25.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 7,37 DKK präsentiert. Im Vorjahr hatten 5,26 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 826,4 Millionen DKK vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SP Group A-S Bearer 726,9 Millionen DKK umgesetzt.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 22,21 DKK eingefahren. Im Vorjahr waren 21,59 DKK je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,90 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,95 Milliarden DKK umgesetzt, gegenüber 2,92 Milliarden DKK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at