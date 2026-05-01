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01.05.2026 06:31:29
SP Group A-S Bearer vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
SP Group A-S Bearer präsentierte in der am 29.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
In Sachen EPS wurden 8,40 DKK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SP Group A-S Bearer 6,53 DKK je Aktie eingenommen.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 22,90 Prozent auf 966,4 Millionen DKK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 786,3 Millionen DKK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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