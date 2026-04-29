ComfortDelGro Corporation Aktie

ComfortDelGro Corporation für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CPPW / ISIN: US2003851027

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29.04.2026 07:07:34

SP Mobility, ComfortDelGro Engie bag contracts to deploy EV fast-charging hubs in HDB towns

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ComfortDelGro Corporation Ltd. Unsponsored American Deposit Receipt Repr 20 Shs 22,98 -8,04% ComfortDelGro Corporation Ltd. Unsponsored American Deposit Receipt Repr 20 Shs
Engie SA Act.Nom.Prime Fidelite 28,10 -1,47% Engie SA Act.Nom.Prime Fidelite
Engie SA (spons. ADRs) 27,20 -2,16% Engie SA (spons. ADRs)
Engie (ex GDF Suez) 28,01 -1,09% Engie (ex GDF Suez)

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