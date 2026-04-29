ComfortDelGro Corporation Aktie
WKN DE: A3CPPW / ISIN: US2003851027
|
29.04.2026 07:07:34
SP Mobility, ComfortDelGro Engie bag contracts to deploy EV fast-charging hubs in HDB towns
Each site will feature six to eight 50 kilowatt fast chargersWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Aktien in diesem Artikel
|ComfortDelGro Corporation Ltd. Unsponsored American Deposit Receipt Repr 20 Shs
|22,98
|-8,04%
|Engie SA Act.Nom.Prime Fidelite
|28,10
|-1,47%
|Engie SA (spons. ADRs)
|27,20
|-2,16%
|Engie (ex GDF Suez)
|28,01
|-1,09%
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