SP Plus legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

SP Plus hat am 23.02.2023 das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 0,560 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SP Plus 0,510 USD je Aktie eingenommen.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 2,78 USD gegenüber 1,93 USD je Aktie im Vorjahr.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 2,95 USD geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 786,74 Millionen USD taxiert.

Redaktion finanzen.at