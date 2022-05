SP Plus: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

SP Plus gab am 05.05.2022 die Zahlen für das am 31.03.2022 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS belief sich auf 0,600 USD gegenüber 0,270 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 166,0 Millionen USD – ein Plus von 28,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SP Plus 128,7 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at