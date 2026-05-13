SPAC II Acquisition A legte Quartalsergebnis vor

SPAC II Acquisition A präsentierte am 11.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,010 USD ebenfalls auf diesem Niveau.

Redaktion finanzen.at