SPAC II Acquisition A präsentierte Quartalsergebnisse

SPAC II Acquisition A gab am 30.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,01 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,010 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at