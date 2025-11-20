SPAC II Acquisition A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

SPAC II Acquisition A stellte am 18.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei SPAC II Acquisition A ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,010 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at