06.11.2025 06:31:29
SPAC II Acquisition A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
SPAC II Acquisition A hat am 04.11.2025 das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,01 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das SPAC II Acquisition A ein Ergebnis je Aktie von 0,020 USD vermeldet.
