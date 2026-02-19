SPAC II Acquisition A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

SPAC II Acquisition A hat am 17.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,02 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,010 USD erwirtschaftet worden.

SPAC II Acquisition A hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,040 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,020 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at