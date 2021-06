SPAC Pershing Square von Bill Ackman offenbar kurz vor Einstieg bei Vivendi-Tochter Universal Music

A A Drucken

Das Akquisitionsvehikel (SPAC) des Hedgefondsmilliardärs William Ackman steht kurz vor der Übernahme eines Anteils von 10 Prozent an der Vivendi-Tochter Universal Music Group (UMG).

Die Transaktion würde das weltgrößte Musiklabel mit rund 40 Milliarden US-Dollar bewerten, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten. Der Unternehmenswert, der auch die Höhe der Schulden und Barmittel in der Bilanz eines Unternehmens berücksichtigt, läge bei rund 42 Milliarden Dollar. Ob das SPAC, das als Pershing Square Tontine Holdings Ltd firmiert, eine Einigung erzielen werde, sei nicht garantiert. Sollte es dazu kommen, könnte die Transaktion in den nächsten Wochen abgeschlossen werden und unterliegt keiner zusätzlichen Due-Diligence-Prüfung, sagten die Informanten. Der Deal wäre dann die größte SPAC-Transaktion aller Zeiten, er würde laut Daten von Dealogic die Fusion des Fahr- und Essenslieferdienst Grab mit einer Special Purpose Acquisition Company (SPAC) übertreffen, die das Unternehmen als Singapur mit rund 35 Milliarden Dollar bewertet hat. Universal ist das Plattenlabel hinter Künstlern wie Lady Gaga, Taylor Swift, Billie Eilish und The Weeknd. Außerdem gehören Klassiker wie Queen und die Beatles zum Portfolio des Unternehmens, das im vergangenen Jahr den gesamten Verlagskatalog von Bob Dylan gekauft hat. Der französische Mischkonzern Vivendi hatte im Februar angekündigt, UMG auszugliedern, im September soll das Unternehmen in Amsterdam an die Börse gehen, wobei 60 Prozent der Universal-Aktien an die Investoren des französischen Unternehmens verteilt werden sollten. Dieser Plan hat weiterhin Bestand. Nach einer Transaktion mit Pershing Square würden die Investmentfirma und Vivendi jeweils 10 Prozent an Universal halten, während Tencent einen Anteil von 20 Prozent behalten würde, hieß es weiter. DJG/DJN/sha/jhe NEW YORK (Dow Jones)

