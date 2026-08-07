Space Communication mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Space Communication hat am 04.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Es stand ein EPS von 0,06 ILS je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Space Communication noch ein Gewinn pro Aktie von 0,050 ILS in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Space Communication 51,0 Millionen ILS umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 35,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 78,6 Millionen ILS umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at