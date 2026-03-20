Space Communication präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Space Communication hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 17.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 1,56 ILS beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,19 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 22,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 92,9 Millionen ILS. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 72,0 Millionen ILS.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1,79 ILS präsentiert. Im Vorjahr hatte Space Communication ein EPS von 1,11 ILS je Aktie vermeldet.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Space Communication mit einem Umsatz von insgesamt 305,86 Millionen ILS abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 370,23 Millionen ILS erwirtschaftet worden waren, um -17,39 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at