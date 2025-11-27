Space Communication verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Space Communication hat am 25.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,07 ILS ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,050 ILS erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 73,2 Millionen ILS – das entspricht einem Abschlag von 20,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 92,6 Millionen ILS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at