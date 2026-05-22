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22.05.2026 06:31:29
Space Communication: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Space Communication hat am 20.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,12 ILS beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,020 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 62,9 Millionen ILS – das entspricht einem Abschlag von 23,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 82,4 Millionen ILS erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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