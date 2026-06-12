Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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12.06.2026 16:55:24
Space ETFs Plunge As SpaceX Debuts In Record IPO: Expert Explains The Sell-Off
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