Space Market,Inc Registered: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Space Market,Inc Registered äußerte sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 4,83 JPY. Im letzten Jahr hatte Space Market,Inc Registered einen Gewinn von 6,68 JPY je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Space Market,Inc Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 34,43 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 718,4 Millionen JPY im Vergleich zu 534,4 Millionen JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at