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17.08.2026 06:31:29
Space Market,Inc Registered verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Space Market,Inc Registered hat am 14.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,13 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,200 JPY je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat Space Market,Inc Registered mit einem Umsatz von insgesamt 666,8 Millionen JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 574,0 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren, um 16,16 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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